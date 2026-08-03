Mehrheit für Handyverbot, aber gegen KI-Bann an Schulen

In Österreich unterstützt die Mehrheit ein Handyverbot an Schulen, 62 Prozent sind in einer aktuellen Online-Erhebung von Ipsos (1.000 Befragte) dafür. Die Zustimmung für ein generelles Social-Media-Verbot bis 14 ist mit 72 Prozent noch höher. Hierzulande dürfen Handys seit Mai bis zur 8. Schulstufe im Schulhaus nicht mehr privat genutzt werden, ein Social-Media-Verbot wird gerade vorbereitet. Für einen Bann von KI-Anwendungen wie ChatGPT wäre nur jeder oder jede Dritte.

© APA/dpa Viel Zustimmung für das Smartphone-Verbot an den Schulen