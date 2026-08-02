Cyberangriff auf Liechtenstein - 31.000 Datensätze betroffen

Das kleine Fürstentum Liechtenstein zwischen der Schweiz und Österreich ist Opfer eines umfangreichen Cyberangriffs geworden. Die Daten von 31.000 Menschen seien abgegriffen worden, teilte die Regierung am Sonntagabend mit. Wer hinter dem Angriff steht, war vorerst unklar. Seit Samstagabend tagt ein Krisenstab. Ziel rund des Angriffs wurde das "Verzeichnis wirtschaftlich berechtigter Personen", das der Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung dienen soll.

© APA/KEYSTONE Liechtensteins Regierungschefin Brigitte Haas