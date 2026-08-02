Bora facht Waldbrände in Istrien immer wieder an

Die Trockenheit und starker Wind sorgen in Kroatien weiter für eine hohe Waldbrandgefahr. In Istrien mussten die Feuerwehren am Wochenende mehrmals ausrücken.

Mehrere Wald- und Vegetationsbrände haben am Wochenende die Einsatzkräfte in der kroatischen Region Istrien gefordert. Besonders betroffen waren die Gebiete bei Orihi in der Gemeinde Barban sowie bei Markovići nahe Oprtalj, wie die Zeitung „Glas Istre“ berichtet.

Der Brand bei Markovići erfasste nach Angaben der Feuerwehr rund 30 Hektar Grasland, Macchia und Wald. Insgesamt standen dort 38 Feuerwehrleute mit 15 Einsatzfahrzeugen im Einsatz. Unterstützt wurden sie von zwei Löschflugzeugen.

Ein bereits eingedämmter Brand bei Orihi flammte am Sonntag aufgrund der starken Bora erneut auf. Der starke Fallwind fachte die Flammen wieder an. Rund 15 Feuerwehrleute rückten mit fünf Fahrzeugen aus, zusätzlich wurde ein Löschflugzeug zur Brandbekämpfung angefordert.

Nach Angaben der Feuerwehr wurden innerhalb von 24 Stunden landesweit 143 Brandeinsätze registriert. Insgesamt waren 774 Helfer, 259 Einsatzfahrzeuge und sieben Löschflugzeuge im Einsatz. Die Feuer zerstörten nach ersten Schätzungen mehr als 60 Hektar Vegetation.