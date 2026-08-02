Kletterkamerad konnte Absturz am Hochschwab nicht verhindern

Deutscher (34) stürzte fast bis zum Einstieg der Kletterroute ab und verletzte sich schwer. Hubschrauber-Crew versorgte ihn.

„Dieses Jahr hat es in sich... Wir und das Team sind heuer unglaublich gefordert. Danke an die Bergrettung", heißt es in einem kurzen Posting der Voisthalerhütte auf Facebook am Sonntag. Der Dank gilt vor allem jenen Bergrettern, die am Morgen bei einem schweren Kletterunfall am Hochschwab im Einsatz standen.

Ein 34-jähriger Deutscher war mit einem 36-Jährigen aus dem Bezirk Mödling im Bereich des westlichen Edelspitz unterwegs, als es gegen 9.15 Uhr zum Unfall kam. Der Deutsche „stürzte als Vorsteiger im Bereich des zweiten Sicherungshakens in der ersten Seillänge", heißt es von der Alpinpolizei Hochsteiermark. Der Niederösterreicher konnte den Sturz zwar noch halten, dennoch stürzte der 34-Jährige fast bis zum Einstieg der Wand. Dabei erlitt er schwere Verletzungen.

Kletterer wurde im Spital operiert

Der Deutsche wurde von der Besatzung des Rettungshubschraubers Christophorus 17 erstversorgt und anschließend in das LKH-Universitätsklinikum Graz geflogen, wo er operiert werden musste. Weitere Erhebungen zum Unfallhergang werden von der Alpinpolizei noch geführt.

Auch auf der Tauplitzalm ist es am Sonntag zu einem schweren Kletterunfall gekommen. Mehr dazu hier.