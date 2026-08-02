Waldbrände zerstören Teile der US-Großstadt Spokane

Ein sich rasch ausbreitender Waldbrand hat die Großstadt Spokane im Nordwesten der USA erreicht und tausende Menschen zur Flucht gezwungen. Sonntag früh (Ortszeit) fraßen sich die Flammen durch die 230.000-Einwohner-Stadt im Bundesstaat Washington und zerstörten hunderte Gebäude. In einigen Teilen der Stadt seien Häuser und Bäume regelrecht "explodiert", berichtete die Zeitung "The Spokesman-Review". Dichter Rauch lag über der Stadt. Einwohner flohen in langen Autoschlangen.