Austria verliert bei WAC 0:3 - Rapid besiegt Altach

Die Wiener Austria hat einen Fehlstart in die neue Fußball-Bundesligasaison hingelegt. Die Favoritner kassierten am Sonntag gegen den WAC eine 0:3 (0:1)-Auswärtsniederlage, die Wolfsberger liegen damit nach Runde eins gemeinsam mit dem LASK an der Tabellenspitze. Der SK Rapid startete mit einem 1:0 (1:0)-Heimsieg gegen den SCR Altach. Gelungen ist der Austria aus Lustenau das Comeback in der höchsten Spielklasse. Die Vorarlberger holten daheim gegen SV Ried ein 1:1 (1:1).

Die Favoritner verpatzten nicht nur ihren Ligastart, sondern auch die Generalprobe für das Drittrunden-Hinspiel in der Conference-League-Qualifikation am Donnerstag in Ploiesti gegen Beitar Jerusalem. Der WAC gewann dank Treffern von Giacomo Vrioni (18., 63./jeweils Elfmeter) und Aaron Schwarz (49.) klar und hatte im Finish sogar das 4:0 vor Augen.

Besser als die Austria machte es der Stadtrivale aus Hütteldorf. Rapid setzte sich dank eines Treffers von Petter Nosa Dahl (4.) durch und feierte zum fünften Mal in Folge in einem ersten Meisterschafts-Heimspiel einen Zu-Null-Sieg. Mit dem vierten Pflichtspielerfolg 2026/27 gelang der Truppe von Coach Johannes Hoff Thorup auch eine gelungene Generalprobe für das Europacup-Gastspiel bei Paide Linnameeskond.

In Lustenau brachte zunächst Dominik Weixelbraun die Hausherren in der 26. Minute in Führung, doch nur acht Minuten später gelang Jussef Nasrawe der Ausgleich für die Rieder mit Neo-Trainer Mario Despotovic. Ried blieb damit auch im 17. Bundesligaduell mit der Lustenauer Austria ungeschlagen.

Schon am Samstag war Red Bull Salzburg mit einem späten 1:0-Sieg gegen den TSV Hartberg dank eines Kopfball-Treffers von Karim Konate in der 89. Minute in die Saison gestartet. Vizemeister Sturm Graz kam trotz Führung nicht über ein 1:1 bei der WSG Tirol hinaus. Titelverteidiger LASK hatte die Ligasaison am Freitag mit einem souveränen 3:0-Heimsieg gegen den GAK eröffnet.