Beach-Volleyballer Hammarberg/Berger in Rio Vierte

Die Beach-Volleyballer Timo Hammarberg und Tim Berger haben am Sonntag beim Elite16-Turnier der Pro Tour in Rio de Janeiro den vierten Rang belegt. Im Spiel um Platz drei gegen die Franzosen Teo Rotar und Arnaud Gauthier-Rat gab es eine 1:2 (18,-16,-13)-Niederlage. Zuvor hatte das ÖVV-Duo im Halbfinale gegen die Letten Martins Plavins/Kristians Fokerots 0:2 (-16,-26) verloren und im zweiten Set fünf Satzbälle vergeben.

© APA/VOLLEYBALL WORLD Hammarberg/Berger in Rio um Rang drei