Drei Tote bei Absturz von Kleinflugzeug in der Slowakei

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs in der Gemeinde Ocova in der Mittelslowakei sind am Sonntag alle drei Insassen ums Leben gekommen. Wie die Polizei auf Facebook mitteilte, starben der 48 Jahre alte Pilot und ein weiterer 38 Jahre alter Mann. Das dritte Todesopfer sei ein Kind. Dessen Alter nannte die Polizei aber nicht. Über minderjährige Opfer gibt die slowakische Polizei grundsätzlich keine Informationen ohne vorherige Zustimmung der Angehörigen bekannt.