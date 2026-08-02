Dem Insolvenzentgeltfonds (IEF), der bei Firmenpleiten die Ansprüche der Arbeitnehmer sichert, geht das Geld aus.

Sagen wir so: Die Dreierkoalition wird zumindest nicht vom Glück verfolgt. Vor wenigen Wochen feierten vor allem ÖVP und Neos die Senkung der Lohnnebenkosten ab 2028 durch die Reduktion des Dienstgeberanteils beim Familienlastenausgleichsfonds (FLAF) um einen Prozentpunkt; der SPÖ war hier deutlich weniger euphorisch zumute, weil sie bei Beitragssenkungen der Unternehmen grundsätzlich um die Finanzierung von Sozialleistungen fürchtet.

Dieser Tage schlug nun Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) Alarm: Beim Insolvenzentgeltfonds droht 2027 eine Finanzierungslücke von 160 Millionen Euro. Dieser Topf sichert im Insolvenzfall Ansprüche der Arbeitnehmer wie Löhne, Urlaubsersatzleistungen und Abfertigungen ab. Gespeist wird er von den Arbeitgebern über den sogenannten IESG-Zuschlag zum Arbeitslosenversicherungsbeitrag.

ÖVP und Neos wollen die Lohnnebenkostensenkung retten

Reichen die Mittel im IEF nicht aus, muss die zuständige Sozialministerin laut Gesetz Kredite aufnehmen oder den Zuschlag erhöhen. Damit wäre jedoch die so gefeierte Senkung der Lohnnebenkosten wieder dahin, mit der die Koalition ja eigentlich die angeschlagene Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts wieder aufpäppeln will. Entsprechend dezidiert sprechen sich ÖVP und Neos gegen die Refinanzierung über die Lohnnebenkosten aus.

Neos-Staatssekretär Josef Schellhorn preschte prompt mit einer alternativen Idee via ORF-Radio in die Schlagzeilen: Er will Wirtschafts- und Arbeiterkammer (AK) direkt zur Kasse bitten, denn „hier liegt viel Geld“. Bevor man die Unternehmen belaste, solle man doch auf diese Rücklagen zurückgreifen. Die AK erteilte der „absurden“ Forderung prompt eine Absage. In der WKO dürfte man das wohl ähnlich sehen, zumal damit eine nachhaltige Lösung noch längst nicht in Sicht wäre. Für die Grünen gibt es nur eine Lösung: Die Beiträge zum Insolvenzfonds müssten erhöht werden, dazu reiche „ein Blick ins dazugehörende Gesetz“, so Sozialsprecher Markus Koza. Doch dagegen hat sich auch schon Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) ausgesprochen.

Nicht das einzige Finanzloch für 2027

Kanzler und ÖVP-Obmann Christian Stocker hütet sich vor Schnellschüssen aus der Hüfte: Man müsse zunächst den Ursachen für die Lücke nachgehen: „Ist das ein Einmaleffekt, der sich in einem bestimmten Zeitraum abbildet oder ist das systemisch?“ Aber auch er stellt klar: „Die Aufgabe, die wir zu lösen haben ist: Einerseits sicherzustellen, dass für Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer, die von Insolvenzen betroffen sind, eine Absicherung ihrer Entgeltansprüche erfolgt, und uns gleichzeitig die Lohnnebenkostensenkung, die wir errungen haben, nicht wieder zunichtezumachen“, so Stocker. Das sei keine leichte Aufgabe, wenn die Lücke systemisch sei – aber man habe bewiesen, dass man auch schwierige Aufgaben lösen könne.

Es ist nicht die einzige Baustelle, bei der die Koalition kurzfristig einen dreistelligen Millionen-Euro-Beitrag für 2027 herbeizauben muss. Auch der avisierte Kompromiss bei der Verlängerung der Wehrdienstreform kommt deutlich teurer als das ursprüngliche Modell der Reformkommission. Woher die Mittel kommen, ist auch hier noch völlig offen.