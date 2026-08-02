Moskauer Bürgermeister: Sprengstoffanschlag war "Terrorakt"

Der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin bewertet den tödlichen Sprengstoffanschlag in einem Ausgehviertel mitten in der Hauptstadt als "brutalen Terrorakt". Die Schuldigen würden gefunden und bestraft, schrieb Sobjanin am Sonntag auf Telegram. Zu den Hintergründen der Tat, die sich in einem Gourmetrestaurant ereignete, halten sich die Behörden jedoch bedeckt. Es liefen die nötigen Ermittlungen zu der Explosion, teilte das Nationale Antiterror-Komitee am Sonntag mit.

© APA/AFP Das Moskauer Restaurant in dem der Sprengsatz gezündet wurde