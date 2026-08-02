Bahn-Chefin rechnet ab: „Organisierte Verantwortungslosigkeit“

Konzernchefin Evelyn Palla (Deutsche Bahn) wirft dem eigenen Management mangelnde Leistungsbereitschaft vor. Verantwortung sei jahrelang hin- und hergeschoben worden.

Im Zuge des Umbaus der Deutschen Bahn kritisiert Konzernchefin Evelyn Palla ihre Führungskräfte mit ungewöhnlich scharfen Worten. Mangelnde Leistungsbereitschaft im Management sei eine Ursache der Probleme des Staatsunternehmens, sagte sie der „Welt am Sonntag“. „Die Leistungskultur der Vergangenheit war für die Performance der Bahn nicht ausreichend, das wollen wir ändern.“

Verantwortung hin- und hergeschoben

Zu oft sei Verantwortung hin- und hergeschoben worden zwischen der zentralen Verwaltung und der operativen Ebene vor Ort. „Das war am Ende so etwas wie organisierte Verantwortungslosigkeit.“ Das müsse der Vergangenheit angehören. „Pünktlichkeit beginnt mit einer klaren und transparenten Verantwortungsallokation an der richtigen Stelle“, sagte die seit Oktober amtierende Bahn-Chefin.

Das war am Ende so etwas wie organisierte Verantwortungslosigkeit. — Evelyn Palla , Vorstandsvorsitzende

Die gebürtige Südtirolerin will den Konzern fit machen für die Zukunft und erklärte: „Die Bahn steckt in der schwersten Krise ihrer Unternehmensgeschichte.“ Nun muss Palla das marode Schienennetz in den nächsten zehn Jahren sanieren und die Bahn pünktlicher und profitabler machen. Die Managerin bekräftigte im Interview, dass all dies nicht schnell gehe. „2035 feiert die Bahn ihr 200-jähriges Jubiläum, und das soll auch das Jahr sein, in dem wir das Gröbste hinter uns haben.“

Kaum Konsequenzen

Palla kritisierte, dass im Management bisher auch bei „mehrfachen Zielverfehlungen kaum Konsequenzen gezogen“ worden seien. „Man musste nur gut genug erklären, warum die Ziele nicht erreicht werden konnten – damit kam man oft jahrelang durch.“ Bei der Bahn habe es „noch nie ein Erkenntnisproblem, aber viel zu lange ein Umsetzungsproblem“ gegeben. „Für mich zählen nur messbare Ergebnisse und keine Erklärungen.“

Für mich zählen nur messbare Ergebnisse und keine Erklärungen. — Evelyn Palla , Vorstandsvorsitzende

Palla sagte, mit ihrer Kritik an der Leistungskultur habe sie bestimmte Beschäftigte ausdrücklich nicht gemeint: „Die Zugbegleiter, Lokführer, Fahrdienstleiter, Gleisarbeiter, Disponenten und alle, die jeden Tag mit einer unbefriedigenden Situation kämpfen und viel improvisieren müssen – das sind meine Helden, die die Eisenbahn täglich am Laufen halten.“