Kärntner Anwalt feierte Abschied, Nachfolgerin leitet die Kanzlei

Der bekannte Klagenfurter Rechtsanwalt Ernst Maiditsch feierte mit Weggefährten seinen Ruhestand. Anwältin Florina Ozegovic leitet nun die Kanzlei mit Rechtsanwaltsanwärter Rafael Mary.

Der bekannte Klagenfurter Rechtsanwalt Ernst Maiditsch ist seit heuer im Februar in Pension, vor Kurzem feierte der 74-Jährige seinen offiziellen Abschied aus dem Berufsleben mit Freunden und Weggefährten in der Kanzlei in Klagenfurt. Jahrzehntelang hat Maiditsch unter anderem die KABEG in unzähligen Prozessen vertreten, bei denen es um Kunstfehler, Arzthaftungen und andere Klagen von Patienten gegen Krankenhäuser ging.

Rückblick und das herrliche Leben

„Dass viele an der gefährlichen Blindheit erkrankt sind, nämlich jener zu glauben, dass ihre Meinung die einzig richtige ist, ohne zu begreifen, dass es auch andere Realitäten gibt, war einer der Hauptgründe für den Schritt in die Pension“, führte er bei der Feier aus. „Das wunderbare, herrliche Leben, das ich führen durfte, verbunden mit der nun unfassbaren Freiheit und der damit verbundenen Stille, haben mich diesen Schritt bis heute nicht bereuen lassen“, sagt er zu seinem neuen Lebensabschnitt und betont extra, dass auch „der Ruhestand ein Stand“ ist.

© STUDIOHORST/honorarfrei Ernst Maiditsch

Mit seiner Nachfolgerin, der Klagenfurter Rechtsanwältin Florina Ozegovic, hat Maiditsch schon viele Jahre zusammengearbeitet, sie hat die Kanzlei bereits 2020 faktisch übernommen. Jetzt leitet die 40-Jährige die Kanzlei OM Rechtsanwälte in der Klagenfurter Bahnhofstraße, unterstützt von Rechtsanwaltsanwärter Rafael Mary. „OM“ setzt sich nun übrigens aus Ozegovic - Mary zusammen.