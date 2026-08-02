Waldbrände in Triest: Bewohner schützen sich mit Gartenschläuchen

Bei Triest wüten seit Samstag mehrere Waldbrände, die Situation ist bedrohlich. Windböen fachen das Feuer weiter an. Gelöscht wird auch aus der Luft.

Bei Triest toben seit Samstag mehrere Waldbrände. Die Situation ist bedrohlich. „Die Löscharbeiten des Feuers, das zwischen Gropada und Padriciano ausgebrochen war, dauerten die ganze Nacht an“, berichtet die Zeitung TriestePrima. Fachkräfte der regionalen Forstbehörde, Feuerwehrleute und Freiwillige des Zivilschutzes stehen im Einsatz.

Das weitläufige, von den Flammen betroffene Gebiet solle in der Nacht vor allem durch Böen der Bora mit Geschwindigkeiten von bis zu 50 Kilometern pro Stunde angefacht worden sein. Auch ein Altersheim und eine Flüchtlingsunterkunft seien in der Nähe, wird berichtet.

Bewohner in Angst

Mindestens sieben Brände brachen über Nacht aus, heißt es in der Zeitung weiter. Die Löscharbeiten mit Hubschraubern dauern an. Aus Poreč gibt es Videos, die zeigen, wie Löschflugzeuge regelmäßig Wasser aus dem Meer holen.

In Sozialen Medien verbreitet sich auch ein Video, das zeigt, wie tapfere Anrainer mithelfen, dass sich das Feuer nicht weiter ausbreitet. Die Bewohner aus den Häusern der Umgebung versuchen vorsorglich, den noch nicht betroffenen Wald mit Gartenschläuchen zu befeuchten. Mit Mundschutz ausgerüstet spritzen sie Wasser in die Umgebung.

Was die Brandursache betrifft, erscheint Brandstiftung am wahrscheinlichsten, heißt es in den Berichten der italienischen Zeitung.