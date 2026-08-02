Gleich an drei Stellen brachen Waldbrände in Bruck an der Mur aus

In Pernegg im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag stehen Feuerwehren auch am Sonntag im Einsatz, nachdem vermutlich ein Gewitter gleich an drei Stellen Waldbrände ausgelöst hat.

Am Sonntagmorgen habe man die Lage im Griff, betont man

„Ja, wir sind noch im Einsatz, Sie hören wahrscheinlich eh den Hubschrauber im Hintergrund“, meint Roland Gödl an diesem Sonntagmorgen zur Kleinen Zeitung am Telefon. Der Kommandant der FF Pernegg bestätigt damit als Einsatzleiter auch einen ORF-Bericht, wonach in Pernegg (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) am Samstagabend gleich an drei Stellen ein Waldbrand ausgelöst worden war – vermutlich im Zuge eines Gewitters.

„Es war schon eine größere Fläche betroffen, auch im Bereich Hochanger und Kaltenbach. Aber wir haben die Lage momentan im Griff“, so Gödl. Immerhin habe man an zwei Stellen die Flammen eindämmen können. Nach wie vor Kreisen über dem Wald gegenüber der S35 Hubschrauber der Polizei und des Bundesheeres, seit Samstagabend waren insgesamt zwölf Feuerwehren im Einsatz.