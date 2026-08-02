Flugzeugabsturz in Peru - Italiener unter den Opfern

Ein Rundflug zu den weltberühmten Nazca-Linien hat in einer Katastrophe geendet: Ein mit Touristen besetztes Kleinflugzeug ist am Samstag im Süden Perus abgestürzt. Alle 13 Menschen an Bord kamen ums Leben. Unter den Opfern befinden sich nach Angaben peruanischer Behörden und lokaler Medien sieben Italiener. Sie sind Mitglieder zweier befreundeter Familien aus der lombardischen Provinz Monza und Brianza.