Taylor Swift soll Kontakt zu Patenkindern abgebrochen haben

Sängerin Taylor Swift ist offiziell die Patentante von Blake Livelys drei Töchtern James, Inez und Betty. Nach monatelanger Funkstille soll sich Swift nun endgültig zurückgezogen haben.

Über viele Jahre galten Sängerin Taylor Swift (36) und Schauspielerin Blake Lively (38) als unzertrennlich. Ob gemeinsame Urlaube, Geburtstagsfeiern oder öffentliche Auftritte – die beiden waren enge Freundinnen. Swift wurde sogar Patentante der drei Töchter von Lively und deren Ehemann Ryan Reynolds. Doch inzwischen soll das Verhältnis der einstigen Freundinnen zerrüttet sein.

Wie die „Daily Mail“ berichtet, soll sich der Popstar inzwischen als Patin von James, Inez und Betty zurückgezogen haben. Die Entscheidung soll bereits vor einigen Monaten gefallen sein und auf den anhaltenden Rechtsstreit von Lively und Justin Baldoni zurückzuführen sein. Die Schauspielerin wollte, dass Swift im Gericht für sie aussagt und sich zu privaten Sachverhalten äußert. Das war wohl zu viel für die Freundschaft.

Taylor Swift: Nach Streit soll sie den Kontakt zu Patenkindern abgebrochen haben

Der Schritt sei der 36-Jährigen besonders schwergefallen, aber laut eines Insiders „alternativlos“ gewesen. „Es war eine der schwersten Entscheidungen, die sie je treffen musste.“

Die Patenschaft soll nie vertraglich festgelegt worden sein, sondern lediglich eine mündliche Vereinbarung zwischen den Freundinnen gewesen sein. Swift verbrachte viel Zeit mit den drei Mädchen, widmete ihnen sogar einige Songs.

Swift soll aber darauf setzen und hoffen, dass sich die Fronten in späterer Folge klären und der Kontakt wieder aufgenommen wird. Die Kinder sollen, wenn sie älter sind, selbst entscheiden, ob sie die Beziehung zu ihrer ehemaligen Patentante wieder aufnehmen wollen.

Taylor Swift und Blake Lively: Besondere Freundschaft

Swift und Lively lernten sich 2015 kennen und wurden schnell enge Freundinnen. Gemeinsam mit Schauspieler Ryan Reynolds gehörte Lively jahrelang zu Swifts engstem Freundeskreis. Die beiden Familien verbrachten regelmäßig Zeit miteinander, begingen Feiertage gemeinsam und unterstützten sich gegenseitig bei beruflichen Projekten.

Die 36-Jährige zählt mit mehr als zwei Jahrzehnten erfolgreicher Karriere zu den größten Popstars der Welt. Mit Hits wie „Love Story“, „Shake It Off“, „Blank Space“, „Cruel Summer“ oder „Anti-Hero“ gewann sie zahlreiche Grammy Awards und brach mit ihrer „Eras Tour“ weltweit Rekorde.

Lively wurde durch die Erfolgsserie „Gossip Girl“ international bekannt. Später feierte sie unter anderem mit Filmen wie „The Shallows“, „Nur ein kleiner Gefallen“ und „Nur noch ein kleiner Gefallen“ Erfolge. Seit 2012 ist sie mit Hollywood-Star Ryan Reynolds verheiratet.