Tote durch ukrainische Drohnen tief im Inneren Russlands

Die russische Luftabwehr hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau mehr als 600 ukrainische Drohnen abgefangen. In mehr als einem Dutzend Regionen hätten die russischen Streitkräfte in der Nacht auf Sonntag 635 ukrainische Drohnen "abgefangen und zerstört", erklärte das Ministerium im Onlinedienst Telegram. Die Behörden in der Region Saratow im Südwesten Russlands meldeten außerdem, dass bei einem ukrainischen Drohnenangriff zwei Menschen getötet worden seien.

vor 59 Minuten 2. August 2026 um 06:29 Moskau Ukraine-Krieg +2 UkraineAußenpolitik