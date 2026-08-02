Eine Bombenstimmung herrschte am Wochenende beim Sommerfest der Freiwilligen Feuerwehr (FF) in Straßburg, welches sich auch heuer über zwei Tage erstreckte.

Was für ein Fest! Das Sommerfest der Freiwilligen Feuerwehr (FF) Straßburg verwandelte das Schloss Straßburg am Samstagabend in eine riesige Partyzone. Hunderte Besucher strömten auf den Schlossberg und genossen eine Nacht voller Musik, guter Stimmung und ausgelassener Feierlaune. Für den musikalischen Höhepunkt sorgte die Kärntner Erfolgsband „Meilenstein“ mit Frontman Heli, die mit ihren größten Hits und einer energiegeladenen Bühnenshow das Publikum von der ersten Minute an mitriss. Der traditionelle Frühschoppen am Sonntag mit den „Lehrerkrainern“ rundete das Festwochenende ab. Übrigens: Beim Abschnittsleistungsbewerb, an dem 19 Feuerwehren teilnahmen, schafften die Blauröcke aus Treffelsdorf den Sprung auf das oberste Stockerl. Auch der Wanderpokal ging an die Florianijünger der FF Treffelsdorf. Bestens gelaunt gesichtet wurden neben mehreren Abschnittsfeuerwehrkommandanten unter anderem die Bürgermeister Seppi Ofner (Hüttenberg) und Franz Pirolt (Straßburg), Landesfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Friedl Monai, der Feldkirchner Bezirksfeuerwehrkommandant Werner Puggl sowie die beiden Straßburger Vizebürgermeisterinnen Simone Wachernig und Emilis Selinger. Ein Video vom Sommerfest gibt es auf Facebook Kleine Zeitung St. Veit/Feldkirchen zu sehen! Klicken Sie sich durch die Fotogalerie!