Mehrere Tote bei Schusswaffenangriff in den USA

Bei einem Schusswaffenangriff bei einem Burger-Restaurant im US-Staat Idaho sind mehrere Menschen getötet worden. Der Polizeichef der Stadt Twin Falls, Matthew Hicks, sprach am Samstag (Ortszeit) von mehreren Toten, ohne zunächst nähere Angaben zu machen. Auch der Angreifer sei tot. "Es war eine sehr chaotische Szene", sagte Hicks. Ein Sprecher der Stadt sprach im Sender NBC von drei Toten und zwei Verletzten. Unklar war zunächst, ob der Angreifer dazugezählt wurde.

vor 36 Minuten 2. August 2026 um 05:22