Fataler Dominoeffekt in Hartberg-Fürstenfeld: Auto kollidiert mit Reh und schleudert dieses gegen einen Motorradfahrer, der verletzt wird. Nachkommender Motorradfahrer will ausweichen – und pralt gegen Pkw.

Einen ebenso tragischen wie fast unglaublichen „Dominoeffekt“ meldet die Polizei Sonntagfrüh: Denn bei einem Unfall in Großsteinbach (Hartberg-Fürstelnfeld) am Samstagabend, der letztlich mehr als 40 Einsatzkräfte fordern sollte, waren hintereinander mehrere Verkehrsteilnehmer involviert – und mittendrin ein Reh, das dabei leider nach ersten Informationen verstorben ist.

Die Unfälle ereigneten sich am Samstag kurz vor 19..30 Uhr auf der Feistritztalstraße (L403) : „Eine Lenkerin aus dem Bezirk Jennersdorf fuhr mit ihrem Pkw von Großsteinbach kommend in Fahrtrichtung Großhartmannsdorf, als dieser plötzlich ein Rehwild vor das Fahrzeug sprang. Die Lenkerin versuchte noch zu bremsen, konnte jedoch die Kollision mit dem Rehwild nicht mehr verhindern“, heißt es im Polizeibericht. Durch den Zusammenstoß mit dem Pkw wurde das Rehwild auf die Gegenfahrbahn geschleudert – und traf dort einen entgegenkommenden Motorradfahrer, „welcher sich dadurch am rechten Fuß unbestimmten Grades verletzte“.

Gut gemeint, aber...

Laut Zeugenaussage hielten zwei nachkommende Biker an der Unfallstelle, um ihre Hilfe anzubieten. Was gut gemeint war, erwies sich als fatal: „Durch dieses Anhalten der beiden Männer mitten auf der Fahrbahn musste eine ebenfalls von Großhartmannsdorf kommende Gruppe von fünf Motorradfahrern den beiden ausweichen“, heißt es weiter seitens der Polizei.. Ein 60-jähriger Motorradfahrer aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld versuchte dabei offensichtlich links an den stehenden Bikern vorbei zu fahren. Dabei touchierte dieser ein Fahrzeug einer 34-Jährigen aus dem Bezirk Südoststeiermark – der Motorradfahrer kam zu Sturz und musste von Notarzt und Rotem Kreuz erstversorgt werden. Anschließend wurde er mit Verletzungen unbestimmten Grades in das LKH Feldbach eingeliefert.

Knapp 40 Mann der Feuerwehren Großhartmannsdorf, Obgrün sowie Großsteinbach standen im Einsatz. Wer die beiden Motorradfahrer waren, die im guten Glauben auf der Fahrbahn stoppten, ist vorerst nicht bekannt.