Stocker will von EU Verwaltungseinsparungen

Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) will in der Diskussion um den künftigen Finanzrahmen von der EU Verwaltungseinsparungen. "Wir sparen in Österreich 15 Prozent in der Verwaltung ein, ich erwarte Ähnliches auf europäischer Ebene", so Stocker im APA-Interview. Wenn die EU-Staaten in ihren nationalen Budgets Kürzungen vornehmen müssten, könne man nicht den EU-Finanzrahmen ausweiten, weil sich Verwaltung und Bürokratie in der EU-Kommission erhöhen.

© APA/BUNDESKANZLERAMT Stocker will von EU weniger Beamte