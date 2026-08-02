Tirols Grünen-Chef Mair für Gewessler als Spitzenkandidatin

Tirols Grünen-Chef Gebi Mair hat sich klar für Bundessprecherin Leonore Gewessler als Spitzenkandidatin bei der Nationalratswahl 2029 ausgesprochen. Die Partei wolle sich ja künftig als "Gerechtigkeitspartei" neu positionieren, dafür sei Gewessler "die Richtige", sagte Mair im APA-Interview. Dass die Grünen die NEOS im Falle eines pinken Ausscheidens in der aktuellen Regierung ersetzen, schloss Mair aus. In Tirol will der Grünen-Frontmann nach der Wahl 2027 wieder regieren.

© APA/EXPA/JOHANN GRODER Mair möchte Gewessler als Spitzenkandidatin und in Tirol regieren