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Explosion in Moskauer Restaurant - Tote und Verletzte

Bei einer Explosion in einem Moskauer Restaurant sind nach Medienberichten mindestens drei Menschen getötet und weitere 15 verletzt worden. Das berichteten die russischen Agenturen Tass und Interfax übereinstimmend. Als Ursache wurde ein Gasleck vermutet, hieß es in offiziell unbestätigten Berichten in sozialen Medien.

Tote und Verletzte nach Explosion in Moskauer Restaurant (Archivbild)
© APA/AFP
Tote und Verletzte nach Explosion in Moskauer Restaurant (Archivbild)
Moskau

Das italienische Café-Restaurant "Balzi Rossi" liegt im weiteren Zentrum der russischen Hauptstadt. Die umliegenden Straßen wurden nach dem Zwischenfall abgeriegelt, Ermittler nahmen ihre Arbeit auf.