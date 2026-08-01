Explosion in Moskauer Restaurant - Tote und Verletzte

Bei einer Explosion in einem Moskauer Restaurant sind nach Medienberichten mindestens drei Menschen getötet und weitere 15 verletzt worden. Das berichteten die russischen Agenturen Tass und Interfax übereinstimmend. Als Ursache wurde ein Gasleck vermutet, hieß es in offiziell unbestätigten Berichten in sozialen Medien.

© APA/AFP Tote und Verletzte nach Explosion in Moskauer Restaurant (Archivbild)

vor 35 Minuten 1. August 2026 um 18:38 Moskau