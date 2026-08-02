Auf Instagram zeigt sich die Hollywood-Schauspielerin mit dem neuen Familienmitglied namens „Charlie“: „Wir sind begeistert!“

Große Freude im Hause Mendes-Gosling und seltene private Einblicke: Die Familie hat Zuwachs bekommen. Neben den beiden Töchtern Esmeralda Amada (11) und Amada Lee (10) gehört nun auch „Charlie“ dazu. „Wir stellen euch Charlie vor, unser neuestes Mitglied unserer Familie. Wir sind total begeistert!“, schreibt Eva Mendes (52) auf Instagram. Dazu gibt es Fotos von Mendes und „Charlie“.

Bei dem Tier handelt es sich um einen Golden Doodle, eine Mischung aus Golden Retriever und Pudel. Es ist nicht der erste vierbeinige Zuwachs von Mendes und ihrem Mann Ryan Gosling (45). Die Familie hat bereits einen Mischlingshund namens „Magic“, den sie 2024 von einer kalifornischen Tierschutzorganisation adoptiert hat. Auch „Charlie“ kommt von einer Tierschutz-Non-Profit-Organisation. Der Hund wurde bei „California Doodle Rescue“ adoptiert.

Eva Mendes und Ryan Gosling sind bereits seit zehn Jahren ein Paar und haben zwei gemeinsame Töchter. Ihr Privatleben halten die beiden weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Die beiden waren sich 2011 bei den Dreharbeiten von „The Place Beyond the Pines“ nähergekommen. Die beiden leben eine weitgehend private Beziehung, ihre Hochzeit haben die beiden nie offiziell bestätigt. Spekulationen über eine heimliche Hochzeit gab es bereits 2016. Sechs Jahre später zeigte sich Eva Mendes mit einem Tattoo, das die Spekulationen über eine Eheschließung weiter nährte. Seit 2022 trägt sie auf dem linken Handgelenk das Tattoo „de gosling“, was viele Beobachter als Zeichen dafür werten, dass sich die beiden getraut haben.

Ob mit oder ohne Trauschein, Hund „Charlie“ komplettiert neben den Töchtern Esmeralda (geboren 2014) und Amada (geboren 2016) sowie Hund „Magic“ die Familie.