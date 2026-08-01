Real Madrid kommt nach Klagenfurt und schon herrscht Ausnahmezustand. Im Wörthersee-Stadion trennten sich die Spanier von Fiorentina mit einem 2:2.

Ausverkauftes Haus, 30.000 Zuschauer, die ersten harrten schon fast fünf Stunden vor dem Anpfiff zwischen Real Madrid und ACF Fiorentina vor dem Wörthersee-Stadion aus, um vielleicht einen Blick auf ihre Idole aus dem „weißen Ballett“ zu ergattern. „Es reicht schon, wenn wir Trainer Jose Mourinho oder Camavinga, Valverde oder Adra Güler erhaschen. Wir sind einfach riesige Real-Fans“, sagen Gerhard und Sieglinde aus Graz. Und bei Kartenpreisen von 80 Euro aufwärts. Im Internet wurden gestern für Tickets bis zu 500 Euro geboten.

Rechtzeitig in der Arena sein – dies wurde für viele der Zuschauer ein sehr anstrengendes Unterfangen. Auf der Autobahn warnte die Polizei schon mehr als zwei Stunden vor Anpfiff und viele Kilometer vor der Abfahrt vor einem Stau, der es wirklich in sich hatte: Von der Abfahrt nach der Tunnelkette im Norden bis zum Stadion benötigen die Fans mehr als 90 Minuten. „Das schafft nur Real Madrid, dass das Stadion so voll ist“, war sich Hannes aus Wien sicher, „ich stehe jetzt schon über 30 Minuten auf der Autobahn.“

1 / 48 ABD0113_20260801 - KLAGENFURT - ÖSTERREICH: Arda Güler (Real Madrid) und Cheftrainer Jose Maurinho (Real Madrid) am Samstag, 01. August 2026, während des Freundschaftsspiels zwischen Real Madrid und AC Florenz im Wörthersee Stadion in Klagenfurt. - FOTO: APA/WOLFGANG JANNACH © APA / Wolfgang Jannach

Zu sehen waren Kennzeichen aus ganz Österreich, dazu einige aus Italien, Tschechien, Polen und der Slowakei. „Für die Königlichen warten wir gerne. Hauptsache wir sind rechtzeitig im Stadion. Es war unser größter Wunsch, einmal Real Madrid live zu sehen, egal, ob hier die komplette Einser-Garnitur antritt oder nicht. Es geht um den Nimbus Real“, stellt Rafael aus Bratislava fest. Ich bin überzeugt, dass der Großteil im Stadion nur Real anfeuern wird.“ Wie recht er mit seiner Analyse hatte, zeigte das Bild der Zuschauer auf den Rängen: mehr als 90 Prozent der Fans hatten sich mit Utensilien von Real gekleidet. Den größten Anteil hatte natürlich Kilian Mbappé. „Er ist mein Idol, auch wenn er heute nicht spielt, ich liebe ihn und seine Spielweise und sein Lächeln“, meinte die elfjährige Sabrina, die mit dem Papa aus Wien angereist war.

Ganz eine besondere Partie ist das Freundschaftsspiel für Gegner Fiorentina. Die Italiener feiern heuer ihren 100. Geburtstag. Im Vorjahr gab es für die Violetten nur Rang 15 in der Serie A. „Das darf heuer nicht mehr passieren. Dafür wurde Ex-Nationalspieler Fabio Grosso, er wurde mit Italien 2006 Weltmeister, verpflichtet, er muss die `die Viola´, wie der Klub genannt wird, wieder an die europäischen Startplätze heranführen“, erklärt Giuseppe von der Tageszeitung „La Nazione“ aus Florenz.

310 Personen für die Sicherheit

Groß geschrieben wurde im Vorfeld die Sicherheit. BFS Security, in Graz Partner von Sturm Graz, schickte 310 Damen und Herren nach Klagenfurt. „Wir machen alles, vom Verkehrskonzept bis zur Sicherheit im gesamten Stadion“, berichtet Wolfgang Bravc, „ich plane alles selbst.“ Gestern sollte es für ihn „ein angenehmer Abend werden, da es sich um kein Risikospiel handelte.“ Warum es trotzdem so viel Personal braucht, erklärt der Chef so: „Das Risiko einer Evakuierung besteht bei einem vollen Haus immer. Darauf müssen wir reagieren können.“

Extrem gut reagiert auf den Gegner hat der „zweite Anzug“ von Real. Valverde & Co. ließen die Italiener alt aussehen, übernahmen von Beginn an das Kommando, wurden von den Tausenden Anhängern nach vorne gepeitscht. Das Team dankte es mit Toren. Nach 24 Minuten führten die Spanier 2:0, hatten alles im Griff und Chancen auf noch mehr Treffer. Ein solcher gelang dann Fiorentina zum 1:2-Pausenstand. Nach dem Wechsel zeigte sich „die Viola“ völlig verwandelt, kam zum verdienten Ausgleich. Die Real-Kicker verschwanden nach dem Schlusspfiff gleich in der Kabine. Sie ließen die vielen jungen Fans stehen, die verzweifelt mit Plakaten und Zurufen um ein Autogramm flehten.