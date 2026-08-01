Fünf Feuerwehren rückten am Samstag zu einem Brand in Reißeck aus. Es gelang den Helfern, ein Übergreifen der Flammen auf einen angrenzenden Wald zu verhindern.

Fünf Feuerwehren rückten zu einem Lkw-Brand auf einem Forstweg in Reißeck aus (Symbolfoto)

Die Hitze der vergangenen Tage hat die Böden in ganz Kärnten weiter ausgetrocknet, die Waldbrandgefahr ist groß und es besteht ein Feuerverbot. Umso rascheres Handeln war am Samstag gefordert, als auf einem Forstweg in Reißeck ein Feuer ausbrach. Dort war am Vormittag ein forstliches Dienstleistungsunternehmen mit Holzarbeiten beschäftigt gewesen. Mithilfe einer mobilen Seilbahn wurden Baumstämme auf den Forstweg gezogen.

Gegen 12 Uhr stellte das Team seine Arbeiten ein und verließ den Einsatzort. Doch gegen 13 Uhr bemerkten Anrainer, dass der Kipplast-Lkw, der dort abgestellt worden war, zu brennen begonnen hatte, und setzten einen Notruf ab. Die Freiwilligen Feuerwehren Penk, Obervellach, Kolbnitz, Mühldorf und Möllbrücke rückten mit 50 Personen aus. Es gelang ihnen, ein Übergreifen der Flammen auf den Wald zu verhindern. Auch der brennende Lkw konnte rasch gelöscht werden, das Fahrzeug brannte jedoch weitgehend aus. Es wird vermutet, dass ein technischer Defekt das Feuer ausgelöst hatte. Durch den Brand entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hunderttausend Euro.