Forsthaus Rampensau-Teilnehmer stirbt bei Unfall in Italien

Ingenieur und Fotograf Manoel Machinek nahm 2022 mit seiner Partnerin Maria Maksimovic an der ATV-Show in den Kärntner Bergen teil. Er starb Ende Juli bei einem Autounfall.

„Die Liebe meines Lebens ist im Himmel.“ Mit diesen berührenden Worten wandte sich Maria Maksimovic an ihre Fans in den Sozialen Netzwerken und bestätigte die zahlreichen Medienberichte, nach denen ihr Partner Manoel Machinek Ende Juli bei einem Autounfall in Italien ums Leben gekommen ist. Der gebürtige Deutsche war gelernter Ingenieur und lebte zuletzt in der Schweiz. Bekannt wurde er aber gemeinsam mit seiner aus Vorarlberg stammenden Partnerin durch Jobs als Model sowie durch Auftritte im Reality-TV.

2022 nahmen die beiden an der ersten Staffel der ATV-Sendung Forsthaus Rampensau, die in den Bergen im Kärntner Lavanttal gedreht wird, teil. Obwohl sie als Models an zahlreichen Hochzeitsshootings teilnahmen und die Bilder auch unter mm.modelcouple veröffentlichten, waren die beiden nicht verheiratet. Unter anderem betrieben sie gemeinsam den Instagram-Kanal „racing romance“, in dem sie sich als „The Model and the Car Guy“ bezeichnen. Dass „Mano“, der auch als Autofotograf arbeitete, ausgerechnet seine Liebe zu schnellen Autos und allen voran zu Porsche zum Verhängnis wurde, schmerze besonders, so Maria Maksimovic. Sie bat ihre Fans „Geduld mit mir zu haben, bis ich wieder zu mir finde“. Ihre Schwestern würden ihr Halt in dieser schweren Zeit geben.