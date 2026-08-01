Höhere Kosten für die Bürger vor Gericht sind eine heikle Gratwanderung.

An Österreichs Gerichten wird Recht gesprochen – und das nicht zu knapp bis an die Grenze zur Überlastung. Nicht jeder Rechtsstreit dreht sich um große Fragen, die juristische Hölle – für die Beteiligten wie die Betroffenen –, das sind die kleinen und kleinlichsten Streitereien, die vor Gericht landen. Als eine der Folgen dauern viel zu viele Verfahren viel zu lange.

So gesehen könnte man die Erhöhung der Gerichtsgebühren binnen weniger Monate um 30 Prozent als abschreckendes Mittel zum Zweck betrachten, die Flut an Klagen und Gegenklagen im Zivilrecht zumindest ein bisschen einzudämmen. Diese verschlingen nur Unsummen an Ressourcen auf allen Seiten und machen selbst gen Gewinner nur selten wirklich glücklicher.

Doch die Frage, ob jemand zum Schutz der eigenen Rechte ein ordentliches Gericht der Republik anruft, darf nicht – aus Sorge vor den möglichen Kosten – von der finanziellen Potenz der Streitparteien abhängen. Es braucht andere Wege und Mittel, Justitia fair und effizient zu organisieren, als die Kosten für die Bürger nur immer weiter nach oben zu treiben.