Der digitale Plausch lockt die Gen Z wieder ins Kino

Der Gang ins Kino boomt wieder, speziell bei jüngeren Personen. Mit ein Grund dafür ist die App Letterboxd. Deren Nutzerzahlen steigen stark. Man legt sich dort ein Profil an und bewertet Filme, oft mit amüsanten kleinen Kritiken. Die lustigsten Kurzkritiken bekommen Likes von anderen Nutzern und stehen dann ganz oben. Es handelt sich sozusagen um eine Art Social-Media-Utopie: eine inhaltsgetriebene App, in der Algorithmen, Bots und KI (augenscheinlich) keine Rolle spielen.

© APA/dpa Letterboxd lädt zum Austausch über das Kinoerlebnis