Wenn Mitte August das Hochkultur-Festival beginnt, sorgen rund 100 Menschen aus dem Tal und der Umgebung dafür, dass das Kulturereignis stattfinden kann.

Die Open-Air-Bühne auf der Unterstaller Alm bildet die eindrucksvolle Kulisse für zahlreiche Konzerte

Bis ein Konzert erklingt oder die ersten Besucher Platz nehmen, steckt bereits viel Arbeit im Hochkultur-Festival. Rund 100 Menschen aus Innervillgraten und der Umgebung engagieren sich jedes Jahr für das Kulturereignis. Drei bis vier Generationen arbeiten dabei Hand in Hand – ehrenamtlich oder unterstützend – und übernehmen Aufgaben von der Logistik über das Catering bis zu den Ticket- und Infostellen. Das Festival findet heuer von 12. bis 15. August statt. Veranstaltungsorte sind das Zirkuszelt im Dorf Innervillgraten sowie die Open-Air-Bühne auf der Unterstaller Alm auf 1673 Metern Seehöhe.

Tausende regionale Spezialitäten

Bereits zwei Wochen vor Festivalbeginn laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Allein für Auf- und Abbau sind rund 20 Personen im Einsatz – bis eine Woche nach Veranstaltungsende. Während des Festivals kümmern sich täglich 30 bis 35 Helfer um das Catering, weitere rund 20 Personen betreuen die Ticket- und Infostellen. Manche Freiwillige nehmen dafür Urlaub oder nutzen betriebsbedingte Schließungen in Italien rund um Ferragosto, um mitarbeiten zu können.

© Ramona Waldner Die Musicbanda Franui prägt das Hochkultur-Festival als künstlerischer Veranstalter

Auch kulinarisch wird im Vorfeld bereits kräftig gearbeitet. Für die Festivaltage entstehen rund 3000 Kaspressknödel, 1000 Hirselaibchen und 2000 Hasenöhrl, eine typische Osttiroler Süßspeise. Serviert werden außerdem regionale Getränke wie Kräuterlimonade, Holunder-Spritz oder Apfelsaft gespritzt. Das angebotene Eis stammt von einer Bäuerin aus dem Tal und wird aus der Milch ihrer eigenen Kühe hergestellt. Das Bier kommt aus dem Defereggental, der Kaffee wird in Lienz geröstet.

Unterstützung aus der Region

Auch bei der Anreise und Organisation setzt das Festival auf regionale Zusammenarbeit. Instrumente werden mit Fahrzeugen transportiert, die mit Biodiesel betrieben werden, Shuttle-Fahrten erfolgen mit E-Autos. Unterstützt wird das Festival außerdem vom Tourismusverband Osttirol. Einen wichtigen Beitrag leisten auch Bauern und Grundeigentümer, die ihre Wiesen als Parkflächen und für Besucher zur Verfügung stellen. Zu den prägenden Persönlichkeiten hinter den Kulissen gehören Alois Lusser, der den Bereich Catering und Aufbau verantwortet, sowie Unternehmer Christof Schett. Er koordiniert die Zusammenarbeit zwischen der Produktion und dem Veranstalter Musicbanda Franui.

Für Schett ist das Festival vor allem eines: ein Gemeinschaftsprojekt. „Ohne die Menschen hier im Tal – ihre Zeit, ihre Energie und ihre Leidenschaft – gäbe es dieses Festival nicht. Man spürt in jedem Moment, dass es von vielen Händen getragen wird“, sagt er. Sein Bruder Andreas Schett ist als künstlerischer Leiter und Trompeter der Musicbanda Franui ebenfalls maßgeblich am Festival beteiligt.

© Bernhard Poscher Vor der Bergkulisse der Unterstaller Alm erwartet Besucherinnen und Besucher von 12. bis 15. August ein vielfältiges Kulturprogramm unter freiem Himmel

Auftakt mit „Holzfällen“

Eröffnet wird das Festival am 12. August im Zirkuszelt in Innervillgraten mit der Produktion „Holzfällen“. Schauspieler Nicholas Ofczarek liest dabei ausgewählte Passagen aus dem gleichnamigen Werk von Thomas Bernhard, musikalisch begleitet von der Musicbanda Franui. Bis 15. August stehen weitere Veranstaltungen im Dorf und auf der Unterstaller Alm auf dem Programm.