100 Häuser in Griechenland verbrannt

Die aktuellen Waldbrände in Griechenland haben besonders die Ortschaft Porto Germeno rund 60 Kilometer westlich von Athen getroffen. In dem Küstenort im Nordosten des Golfs von Korinth sollen bis Samstag rund 100 Häuser verbrannt sein, sagte der Vizebürgermeister der umliegenden Gemeinde Mandra. "Aufgrund der starken Winde können derzeit überhaupt keine Löschflugzeuge eingesetzt werden. Wir hoffen, dass der Wind nachlässt. Es gibt keine andere Möglichkeit."

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