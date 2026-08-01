Massive Attack erhielt Einreiseverbot in Singapur

Die britische Band Massive Attack hat nach einem Auftritt in Singapur, bei dem auf der Bühne eine palästinensische Flagge entfaltet wurde, strenge Verwarnungen erhalten und wurde mit einem Einreiseverbot belegt. Das teilte die dortige Polizei am Freitag mit. Den Behörden zufolge wurde gegen die Band wegen ihrer "Handlungen zur Unterstützung einer politischen Sache und des Entfaltens einer ausländischen Flagge" während ihres Konzerts ermittelt.

© APA/AFP Robert del Naja zeigte die palästinensische Flagge