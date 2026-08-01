Ein Verkehrsunfall beschäftigte Samstagfrüh die Feuerwehr Spielberg. Im Bereich der L 518 hat ein Pkw-Lenker die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.

Am Freitagabend musste die Feuerwehr Spielberg zu einem verunfallten Traktor eilen, Samstag in der Früh zu einem Pkw. Im Bereich der L 518 (Murtal Begleitstraße) hat ein Lenker die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Im Kreisverkehr geriet sein Auto ins Schleudern und kam quer zur Ausfahrt des Kreisverkehrs zum Stillstand.

Umgehend nach dem Notruf rückten 17 Einsatzkräfte der Feuerwehr Spielberg sowie die Polizei zur Unfallstelle aus. Die Feuerwehr begann mit den Berge- und Aufräumungsarbeiten, die durch ein regionales Bergeunternehmen unterstützt wurden. Aufgrund der Arbeiten musste der Bereich teilweise für den Verkehr gesperrt werden.

Nach rund einer Stunde konnten die Einsatzkräfte die Unfallstelle räumen und den Kreisverkehr wieder für den Verkehr freigeben. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.