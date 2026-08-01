Man habe eine „erschütternde Entdeckung“ gemacht, heißt es am Samstag seitens des Grazer Arche-Noah-Teams: Direkt vor dem Tierheim wurde eine Katze samt Box gefunden. Wem gehört sie?

„Am Freitagabend gegen 22 Uhr machte eine Mitarbeiterin der Arche Noah in Graz eine erschütternde Entdeckung“: Mit diesen Worten meldet sich Samstagfrüh das Team der Arche Noah in Graz. Denn Stunden zuvor habe diese Mitarbeiterin direkt vor dem Tierheim und neben dem Neufeldweg eine verschlossene Katzenbox gefunden – „darin befand sich eine völlig verängstigte Katze“.

Gemeinsam mit einem weiteren Mitarbeiter habe die Kollegin das Tier ins Innere des Tierheims gebracht. „Äußerliche Verletzungen wurden nicht festgestellt. Doch die erwachsene Katze stand sichtbar unter Schock. Sie wollte sich nur noch verkriechen und weinte laut und anhaltend. Im Tierheim wurde sie zunächst mit Futter und Wasser versorgt und an einem ruhigen Ort untergebracht.“

1 / 2 So wurde die Katze samt Box mitten in der Nacht entdeckt © Arche Noah

Weder registriert noch gechippt

Die Katze sei weder gechippt noch registriert. „Ihre Herkunft ist daher bislang vollkommen unklar. Für den Tierschutzverein wirft der Vorfall viele Fragen auf: Warum wurde das Tier ausgerechnet mitten in der Nacht an einer derart gefährlichen Stelle abgestellt? Nur wenige Meter entfernt fahren Autos vorbei. Hätte sich die Katze aus der Box befreien können, wäre sie unmittelbar in Lebensgefahr gewesen.“ Besonders unverständlich sei diese Vorgehensweise ob des Umstands, dass die Katze auch ganz normal und offiziell bei der Arche Noah hätte abgegeben werden können.

Nun bittet die Arche Noah um Hinweise: „Wer kennt diese Katze? Wer weiß, wem sie gehört?“. Hinweise werden per Mail an office@aktivertierschutz.at erbeten.