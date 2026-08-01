Die großangelegte Suchaktion läuft zwischen Vorarlberg und Bayern.

Im Wandergebiet Fellhorn/Kanzelwand an der Grenze zwischen Vorarlberg und Bayern läuft eine Suchaktion nach einem 73-Jährigen. Der an Demenz erkrankte Urlaubsgast wird seit Donnerstag vermisst, nachdem ihn seine Frau bei einer Wanderung kurzzeitig aus den Augen verloren hatte. Da die Suche nach dem Mann am Donnerstag in Deutschland erfolglos geblieben war, wurde am Freitag auch das österreichische Grenzgebiet durchkämmt. Vom 73-Jährigen fehlt weiter jede Spur.

Der Vermisste wurde zuletzt am Donnerstagnachmittag gegen 15.00 Uhr auf dem Wanderweg zwischen der Alpe Bierenwang und der Zweiländerbahn von zwei Wanderern gesehen. Die Polizei geht davon aus, dass sich der Mann mittlerweile abseits der Wanderwege aufhält. Aufgrund seiner Demenzerkrankung ist der 73-Jährige desorientiert, aufgrund seiner körperlich guten Verfassung sei er jedoch in der Lage, auch längere Strecken zurückzulegen, hieß es.

Der Gesuchte ist 1,78 Meter groß, von schlanker Statur und trägt eine Brille. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug der 73-Jährige ein blaues Poloshirt sowie einen grünen Rucksack der Marke Deuter. Die Polizei bittet um Hinweise.