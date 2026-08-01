Baufirma verursachte Schaden am Washingtoner Reflecting Pool

Das US-Justizministerium hat am Freitag in einem Gerichtsdokument eingeräumt, dass der Schaden am historischen Wasserbecken am Lincoln Memorial in Washington durch mangelhafte Arbeiten des für die Renovierung beauftragten Bauunternehmens verursacht wurde. Das Ministerium will den Gerichtsunterlagen zufolge seine Anklage gegen einen ehemaligen US-Olympiateilnehmer wegen Vandalismus am neu renovierten "Reflecting Pool" fallen lassen.

© APA/AFP Trumps Anschuldigungen haben sich als falsch herausgestellt