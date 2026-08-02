Autos, die quer über zwei Parkplätze abgestellt werden – oder mitten auf die Bodenmarkierung „Halten und Parken verboten“. 718 solcher Fotos hat ein Grazer bereits gesammelt.

Oft wird die Bodenmarkierung nur als eine Art Vorschlag empfunden...

Der Parkvorgang war nicht so ganz im Sinne des Erfinders von Kundenstellplätzen – bei jenen Autos, welche die Kleine Zeitung vor wenigen Tagen bei einem Baumarkt entdeckte: Eines ragte mit dem linken Vorderreifen ordentlich über den Trennstrich hinaus und somit in den Stellplatz nebenan hinein, die beiden anderen Fahrzeuge wurden überhaupt gleich in trauter Zweisamkeit schräg abgestellt.

Es ist ein Szenario, das auf steirischen Parkplätzen täglich vorkommt – und zwischen Unachtsamkeit, Eile und Wurschtigkeit der Lenkerinnen wie Lenker pendelt. Es betrifft sämtliche Automarken in allen Größen. Eindrucksvoll dokumentiert wird das auch von Johann Schwarzinger: „Sie parken wie die Trotteln“, nennt der Grazer sein dazugehöriges digitales Fotoalbum auf Facebook – mittlerweile mit 718 Schnappschüssen dokumentiert.

1 / 7 Längst versorgen viele Menschen, die so wie Johann Schwarzinger... © Screenshot Facebook

Zum Schmunzeln und Nachdenken

Diese lassen den Betrachter wahlweise schmunzeln oder aber auch fast fassungslos den Kopf schütteln: Da wurden und werden Pkw so mir nichts, dir nichts quer über zwei markierte Stellplätze genauso abgestellt wie auf einer gut sichtbaren „Halten und Parken verboten“-Bodenmarkierung. Beliebt ist auch jenes Manöver, bei dem das Fahrzeug mitten in der Fahrspur zwischen den markierten Stellflächen deponiert wird – oder nur wenige Zentimeter vor der Eingangstür eines Marktes.

© Saria Oder ist es manchmal einfach nur der Alltagshektik geschuldet?

„Ich bin in letzter Zeit etwas faul geworden, die Sammlung ist ja schon schwer steigerbar.“, meint Johann Schwarzinger zur Kleinen Zeitung. Wie bereits berichtet, will der Grazer damit niemanden an an den Pranger stellen – sehr wohl aber die Allgemeinheit gleichermaßen zum Schmunzeln wie zum Nachdenken anregen. Seit Kurzem auch in höchsten Tönen: Der passionierte Musiker hat mit seiner Band „Da Hans und seine Saitenreisser“ gar ein eigenes Lied dazu aufgenommen. Wie es heißt? „Sie parken wie die Trotteln.“