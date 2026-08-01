Vorarlberger Verkehrslandesrat will Kapazitäten schaffen

Vorarlbergs Landesstatthalter Christof Bitschi (FPÖ) will sein Bundesland wieder nach vorne bringen. Vorarlberg habe sich in Österreich und Europa jahrzehntelang auf der "besseren Seite" befunden, nach mehreren Krisenjahren müsse es auch wieder dorthin zurück. "Wir haben in einer schwierigen Situation Verantwortung übernommen", betonte er den Einstieg der Landes-FPÖ in die Landesregierung im Herbst 2024. Im Verkehrsressort hat Bitschi zahlreiche Projekte in Arbeit.

© APA/DIETMAR MATHIS Christof Bitschi versucht, Vorarlberg voranzubringen