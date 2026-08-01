Drei Tote nach russischem Raketenangriff auf Kiew

Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist nach Angaben der örtlichen Behörden in der Nacht erneut Ziel eines massiven russischen Luftangriffs geworden. Bei den Angriffen mit ballistischen Raketen seien mindestens drei Menschen getötet worden, teilte Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko Samstagfrüh im Onlinedienst Telegram mit. "Explosionen in der Stadt. Kiew wird mit ballistischen Raketen angegriffen," schrieb Klitschko. Fünf Personen wurden verletzt in Krankenhäuser gebracht.

© APA/AFP/Archiv Erneut Angriffe auf Kiew