Nach Fund von Babyleichen: Frau des Mordes beschuldigt

Nach dem Fund von fünf Babyleichen in Südfrankreich ist die 32-jährige mutmaßliche Mutter des fünffachen Mordes beschuldigt worden. Ihr gleichaltriger Lebensgefährte wurde nach Justizangaben von Freitag aus der Untersuchungshaft auf freien Fuß gesetzt. Die Frau wurde wegen des Mordes an Minderjährigen einem Untersuchungsrichter vorgeführt. Laut Staatsanwaltschaft starben die Babys zwischen April 2018 und Oktober 2025.