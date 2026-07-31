Erdbeben der Stärke 4,7 erschüttert Neapel

Ein Erdbeben der Stärke 4,7 hat Freitagabend die süditalienische Stadt Neapel und die umliegende Region erschüttert. Nach Angaben des italienischen Instituts für Geophysik und Vulkanologie (INGV) ereignete sich das Beben um 19.46 Uhr. Das Epizentrum lag rund vier Kilometer von Neapel entfernt im Gebiet des Supervulkans der Phlegräischen Felder. Die Erschütterung war in der gesamten Stadt und den Nachbargemeinden deutlich zu spüren. Bis dato gab es acht Verletzte.