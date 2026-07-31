Zehntausende zu CSD-Paraden in deutschen Städten erwartet

Eine Woche nach dem islamistischen Terroranschlag in Berlin versammeln sich am Samstag in mehreren Städten in Deutschland wieder Tausende Menschen zum Christopher Street Day (CSD). Die größte Veranstaltung findet in Hamburg statt, wo rund 250.000 Menschen erwartet werden. Nach dem Anschlag am Rande des CSD in Berlin, bei dem eine Frau starb und 31 Menschen verletzt wurden, hat die Hamburger Polizei angekündigt, die Demonstration stark zu schützen.

© APA/dpa Pride Paraden in mehreren Städten

vor 35 Minuten 31. Juli 2026 um 19:36 Berlin Demonstration +2 ExtremismusAußenpolitik