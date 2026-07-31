Voitsberg kassierte in der 90. Minute das 1:1 gegen Amstetten. Der KSV verlor klar.

Präsident Erwin Fuchs hat vor Saisonbeginn angekündigt, dass das Abschneiden seiner Kapfenberger in der Zweitliga-Saison wieder einmal eine Überraschung werden wird. Daher ist es auch sehr schwierig einzuschätzen, wie man das Auftaktspiel gegen den FC Liefering beurteilen soll. Im eigenen Stadion wurden die „Falken“ von den jungen Salzburgern teilweise überrannt, lagen schnell 0:2 zurück. Dann aber waren es die Hausherren, die zumindest einen Hauch Torgefahr ausstrahlten. Beim 0:3 aus steirischer Sicht – die Vorlage kam vom Lieferinger Tormann – verteidigten die Kapfenberger zu naiv und mit dem 0:4 kam es sogar noch schlimmer.

Wesentlich besser ist der ASK Voitsberg zurück auf der zweithöchsten Ebene des rot-weiß-roten Fußballs angekommen und wer, wenn nicht Fabian Schubert, erzielte den ersten Treffer der neuen Saison für die Voitsberger. Der Angreifer, der in der vergangenen Spielzeit 43 (!) Tore in der Regionalliga erzielt hat, blieb vom Elfmeterpunkt eiskalt und stellte auf 1:0 (42.). Den perfekten Auftakt gab es für das Team von Trainer Philipp Zulechner dann aber doch nicht. Nico Zellhofer traf in der 90. Minute per Ferse zum 1:1.

Ebenfalls zurück im Profifußball ist Wacker Innsbruck. Die Tiroler feierten beim 5:0 gegen SW Bregenz vor etwas mehr als 4000 Fans ein Fußballfest. Bundesliga-Absteiger Blau-Weiß Linz gewann mit einem 3:0 (1:0) bei den Young Violets , die Admira unterlag Rapid II in der Südstadt 0:1 (0:1).

Für die zweite Mannschaft des SK Sturm beginnt die neue Saison in der zweiten Liga heute (18.30 Uhr) auf der Hohen Warte gegen die Vienna.