Eine Autolenkerin hatte beim Einbiegen in die B 320 den herannahenden Pkw übersehen.

Auf der Kreuzung der Ennstalsstraße mit der L 712 (Steinerstraße) in Pruggern stießen am Freitagnachmittag zwei Pkw zusammen. Laut Polizei war eine Oberösterreicherin (79) mit ihrem Auto in die B 320 eingebogen und dürfte den herannahenden Wagen einer 60-Jährigen übersehen haben.

Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge wurden die 60-Jährige und ein neunjähriger Bub im Auto unbestimmten Grades verletzt und vom Roten Kreuz ins Spital nach Schladming gebracht. Im anderen Fahrzeug gab es keine Verletzten.

An den beiden Unfallfahrzeugen entstand ein Totalschaden, berichtet die Polizei. Alkohol war nicht im Spiel.