Die jungen Soldatinnen und Soldaten sind im Juni und Juli bei den Kärntner Einheiten und Verbänden eingerückt.

Rund 250 Rekruten des Österreichischen Bundesheeres wurden heute, Freitag, am Sportplatz in der Gemeinde Kleblach-Lind angelobt. Die jungen Soldatinnen und Soldaten sind im Juni und Juli 2026 bei den Kärntner Einheiten und Verbänden eingerückt. Die Rekruten stammen vom Pionierbataillon 1 aus der Rohr-Kaserne in Villach, vom Stabsbataillon 7 aus der Georg Goëss-Kaserne in Klagenfurt, vom Jägerbataillon 24 aus der Haspinger-Kaserne in Lienz, von der Sanitätslehrkompanie des Sanitätszentrums Süd aus der Laudon-Kaserne in Klagenfurt und von der Stabskompanie des Militärkommandos Kärnten sowie Militärmusik Kärnten aus der Khevenhüller-Kaserne in Klagenfurt.

1 / 29 Angelobung Militärkommando Kärnten mit über 200 Rekruten auf dem Sportplatz in Kleblach-Lind © Helmuth Weichselbraun

Seitens der Kärntner Landesregierung waren dabei Landeshauptmann Daniel Fellner, Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger und Landesrat Sebastian Schuschnig anwesend. Fellner drückte in seiner Ansprache die Wertschätzung und Dankbarkeit gegenüber den Rekruten aus, weil sie bereit seien, für die Sicherheit und Verteidigung Österreichs da zu sein. „Es ist ein beeindruckendes Bild: der Radlberg, die Reißeckgruppe und davor die geballte Kraft der Rekruten, des Bundesheeres und des Ehrenamts“, so der Landeshauptmann, auch die angetretenen Vereine und Einsatzkräfte mit ansprach, Er betonte, dass es sich lohne, für die friedliche Umgebung mit den guten Nachbarn, für Demokratie und Freiheit zu kämpfen.

Kommandant wollte anderes Modell

Kärntens Militärkommandant Brigadier Philipp Eder sagte, dass nach den „Jahren des Kaputtsparens“ das Bundesheer endlich in der Lage sei, die Verteidigungsfähigkeit wieder herzustellen – „die es eigentlich immer hätte haben müssen“. An die Rekruten appellierte er, sich nach dem Wehrdienst in Kader oder Miliz weiter zu verpflichten. Er ging zudem auf die von der Bundesregierung beschlossene Verlängerung des Wehrdienstes ein. Diese sei für die Sicherheit und Verteidigungsfähigkeit Österreichs essenziell, insbesondere durch die Milizübungen. Eder merkte aber auch noch an, dass er sich eigentlich das Modell 8+2 gewünscht hätte.

Für die Gemeinde Kleblach-Lind begrüßte Bürgermeister Manfred Fleißner alle Anwesenden. Die Rekruten bezeichnete er als wertvollen und unverzichtbaren Teil der Gesellschaft. Zudem hob er die Bedeutung des gemeinsamen Europas für die Friedenserhaltung hervor.

Die Militärmusik spielte auf

Worte der Besinnung sprachen die Militärgeistlichen Anselm Michael Kassin und Johannes Hülser. Der Militärkommandant persönlich verlas die Gelöbnisformel. Für die musikalische Umrahmung sorgten die Militärmusik Kärnten unter Leitung von Oberst Dietmar Pranter und die Trachtenkapelle Lind.