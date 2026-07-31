Staatsanwaltschaft will gegen FPÖ-Schwaighofer ermitteln

Die Staatsanwaltschaft Salzburg will gegen den FPÖ-Nationalratsabgeordneten Sebastian Schwaighofer ermitteln. Wie Behördensprecherin Ricarda Eder der APA einen Bericht von "oe24.at" bestätigte, liegt ein Auslieferungsbegehren gegen den 26-Jährigen vor. Vorgeworfen wird ihm der Beitrag zur Verhetzung. Er soll rassistische Kommentare, die sich gegen ORF-Moderator Stefan Lenglinger richteten, bewusst nicht gelöscht haben, obwohl er darauf aufmerksam gemacht worden sei.

vor 35 Minuten 31. Juli 2026 um 18:04 Salzburg Innenpolitik