Slowakei erkennt im Ausland geschlossene LGBTQ-Ehen nicht an

Die slowakische Regierung will im EU-Ausland geschlossene gleichgeschlechtliche Ehen oder Lebenspartnerschaften nicht anerkennen. Die slowakische Verfassung definiere "die Ehe als Verbindung zwischen Mann und Frau", erklärte Innenminister Matúš Šutaj Eštok am Freitag in einem in Onlinenetzwerken veröffentlichtem Video. Daran ändere auch die Tatsache nichts, dass die Verbindung "gemäß der Rechtsordnung eines anderen Landes wirksam geschlossen wurde".

© APA/Max Slovencik Paar heiratete in Österreich