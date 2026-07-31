Italien setzt Schengen-Abkommen mit Spanien zeitweise aus

Italien hat die Anwendung des Schengen-Abkommens gegenüber Spanien vorübergehend ausgesetzt. Das teilte das Innenministerium in Rom Freitagabend mit. Hintergrund ist nach Angaben der Regierung der starke Zustrom von Migranten in die spanische Exklave Ceuta an der Grenze zu Marokko. Nach Angaben des Innenministeriums in Rom wurde die Entscheidung auf Grundlage neuer Erkenntnisse getroffen, die unter Vorsitz von Innenminister Matteo Piantedosi ausgewertet wurden.

© APA/AFP Der italienische Innenminister Matteo Piantedosi (Archivbild)