Der Mann touchierte in einer Kurve die Leitschiene und kam zu Sturz. Er wurde ins LKH Villach geflogen.

Schwere Verletzungen zog sich Freitagnachmittag ein 49 Jahre alter Motorradfahrer aus dem Bezirk Spittal bei einem Unfall auf der B 87 in Greifenburg zu.

Laut Polizei touchierte er mit seinem Motorrad aufgrund starken Regens und Hagels in einer Kurve die Leitschiene und kam zu Sturz. Er musste vom Rettungshubschrauber ARA3 ins LKH Villach gebracht werden.