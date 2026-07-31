Eine der schönsten Bibliotheken der Welt beschäftigt 500 Fledermäuse

In Portugal arbeiten Fledermäuse als natürliche Schädlingsbekämpfer in der berühmten historischen Bibliothek Palácio Nacional de Mafra. Dort schützen die Tiere unersetzliche, alte Buchbestände vor Insektenfraß.

Das Graue Langohr ist stark gefährdet bis vom Aussterben bedroht. In der Bibliothek in Mafra hat sie einen sicheren und ungestörten Lebensraum gefunden

In der historischen Bibliothek des prächtigen Palácio Nacional de Mafra in der Nähe von Lissabon werden etwa 35.000 Bücher aufbewahrt. Sie sind zum Teil mehrere Jahrhunderte alt und gehören zu den wertvollsten Beständen des Palastes. Für die Sicherheit der unersetzlichen Werke sind rund 500 Fledermäuse – vor allem Graue Langohren – verantwortlich. Sie leben in der Bibliothek und verkriechen sich tagsüber in eigens geschaffenen Rückzugsorten innerhalb des Gebäudes. In der Nacht werden sie aktiv und jagen Insekten, Larven sowie andere Schädlinge, die sich sonst über Papier, Pergament und Ledereinbände hermachen würden.

© IMAGO/Moritz Mueller Der 88 Meter lange Saal der Bibliothek verfügt über geschwungene Balkone und einen aus Marmor gestalteten Fußboden. Die offenen Bücherregale im Stil des Rokoko enthalten rund 35.000 historische Bände

Auch in der Biblioteca Joanina der Universität Coimbra setzt man auf diese traditionelle Methode.

Da Fledermäuse an den Decken und hinter den Regalleisten schlafen und im Flug jagen, betrifft der Kotfall primär den Boden und die Tischflächen. Die eigentlichen Bände stehen geschützt in den Regalen. Um die wertvollen Tische und Möbel vor Kot der Fledermäuse zu schützen, werden sie abends mit speziellen Ledertüchern abgedeckt und morgens gereinigt.

Tradition seit 250 Jahren

Dass die Fledermäuse gezielt geduldet und für die Schädlingsbekämpfung „eingespannt“ wurden, belegen Dokumente der Biblioteca Joanina aus dem späten 18. Jahrhundert. Im Archiv der Bibliothek existieren Rechnungen über den Kauf von großflächigen Lederabdeckungen aus Russland.

Die Tradition blieb über 250 Jahre erhalten: Als 2015 die gewaltigen Holzportale der Bibliothek restauriert wurden, achtete man sogar darauf, kleine Spalten zu belassen, damit die Fledermäuse weiterhin nachts zum Wassertrinken an den Fluss Mondego fliegen können.